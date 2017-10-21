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Apple выпустит бюджетную версию iPhone X
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    Apple выпустит бюджетную версию iPhone X

    2:57  21 Октября 2017
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    Apple выпустит бюджетную версию iPhone X

    Лос-Анджелес, 21 октября. Сетевые технические эксперты предполагают, что компания Apple работает над созданием бюджетной линейки смартфонов, напоминающих iPhone X.

    По мнению авторов японского технического блога Macotakara, «дешевая» версия новейшего смартфона будет стоить примерно на 100 долларов меньше, чем основная, то есть около 900 долларов.

    По имеющейся информации, удешевленная версия iPhone X будет снабжена OLED-экраном, Face ID и системой камер TrueDepth.Apple выпустит бюджетную версию iPhone X

    Эксперты считают, что создание также и недорогих смартфонов даст возможность Apple более успешно конкурировать с китайским брендами, активно захватывающими рынок.

    Ожидается, что новые аппараты поступят в продажу в следующем году.

    Автор: Ирина Новикова
    #apple #смартфон #iphone x
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