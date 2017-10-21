Власти Украины попытались внедрить «троянских коней» в ряды протестующих у Рады

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Киев, 21 октября. Киевский политолог Алексей Якубин заявил, что власти Украины сделали попытку внедрения «троянских коней» в ряды протестующих у стен Верховной рады.

Сообщается, что эксперт обратил внимание, что вначале в протестных акциях принимали участие члены «Свободы» и «Национального корпуса», которые позже покинули место протеста, из чего сделал вывод, что власти пытались внедрить подконтрольных ей националистов.

«Как мне кажется, они были туда сознательно запущены властью с целью помочь проконтролировать тот же «Донбасс», Семенченко и «Самопомощь», чтобы они не устроили радикальные действия под Радой», — сказал Якубин.

Эксперт отметил, что, скорее всего, организаторы митинга осознали, что присутствие «Нацкорпуса» и «Свободы» было попыткой украинской власти иметь своих в рамках этого митинга.