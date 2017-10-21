Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
В Польше вступил в силу закон о сносе советских памятников
Украина
Власти Украины попытались внедрить «троянских коней» в ряды протестующих у Рады
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Власти Украины попытались внедрить «троянских коней» в ряды протестующих у Рады

    2:43  21 Октября 2017
    85

    Власти Украины попытались внедрить «троянских коней» в ряды протестующих у Рады

    Киев, 21 октября. Киевский политолог Алексей Якубин заявил, что власти Украины сделали попытку внедрения «троянских коней» в ряды протестующих у стен Верховной рады.

    Сообщается, что эксперт обратил внимание, что вначале в протестных акциях принимали участие члены «Свободы» и «Национального корпуса», которые позже покинули место протеста, из чего сделал вывод, что власти пытались внедрить подконтрольных ей националистов.Власти Украины попытались внедрить «троянских коней» в ряды протестующих у Рады

    «Как мне кажется, они были туда сознательно запущены властью с целью помочь проконтролировать тот же «Донбасс», Семенченко и «Самопомощь», чтобы они не устроили радикальные действия под Радой», — сказал Якубин.

    Эксперт отметил, что, скорее всего, организаторы митинга осознали, что присутствие «Нацкорпуса» и «Свободы» было попыткой украинской власти иметь своих в рамках этого митинга.

    Автор: Ирина Новикова
    #украина #протест #троянский конь
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

        Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

        0:48   21 Октября 2017
        42
        СК РФ назвал две основные версии смерти актера Марьянова

        СК РФ назвал две основные версии смерти актера Марьянова

        20:16   20 Октября 2017
        361
        В Киеве митингующие готовы штурмовать полицейские баррикады

        В Киеве митингующие готовы штурмовать полицейские баррикады

        17:00   20 Октября 2017
        6808
        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        13:53   20 Октября 2017
        644