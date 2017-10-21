Полиция Польши не считает терактом нападение с ножом на посетителей ТЦ
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Варшава, 21 октября. Комендант Подкарпатского воеводства Кшиштоф Побута сообщил, что нападение на посетителей торгового центра в городе Сталева-Воля в Польше не является актом терроризма.
«В настоящий момент мы можем с уверенностью сказать, что нападение не имело террористического или идеологического мотива», — сказал Побута.
Он уточнил, что нападавший страдает от сильного психического расстройства. Также Побута добавил, что число пострадавших в результате нападения возросло до девяти человек.
Ранее Газета.ру сообщала, что неизвестный напал с ножом на посетителей ТЦ в Польше.