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Полиция Польши не считает терактом нападение с ножом на посетителей ТЦ
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    Полиция Польши не считает терактом нападение с ножом на посетителей ТЦ

    2:18  21 Октября 2017
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    Полиция Польши не считает терактом нападение с ножом на посетителей ТЦ

    Варшава, 21 октября. Комендант Подкарпатского воеводства Кшиштоф Побута сообщил, что нападение на посетителей торгового центра в городе Сталева-Воля в Польше не является актом терроризма.

    «В настоящий момент мы можем с уверенностью сказать, что нападение не имело террористического или идеологического мотива», — сказал Побута.

    Он уточнил, что нападавший страдает от сильного психического расстройства. Также Побута добавил, что число пострадавших в результате нападения возросло до девяти человек.

    Ранее Газета.ру сообщала, что неизвестный напал с ножом на посетителей ТЦ в Польше.

    Автор: Ирина Новикова
    #польша #нападение #полиция
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