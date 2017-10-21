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Весь мир
Великобритания потратила более $1 млрд на освобождение Ракки от ИГИЛ — СМИ
Весь мир
Великобритания потратила более $1 млрд на освобождение Ракки от ИГИЛ — СМИ
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    Великобритания потратила более $1 млрд на освобождение Ракки от ИГИЛ — СМИ

    1:52  21 Октября 2017
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    Великобритания потратила более $1 млрд на освобождение Ракки от ИГИЛ — СМИ

    Лондон, 21 октября. Британское издание Press Association сообщило, что Великобритания потратила около 800 млн фунтов стерлингов для освобождения сирийского города Ракка от присутствия запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Об этом сообщает ТАСС.

    По данным Press Association, Соединенное Королевство несло расходы по борьбе с ИГИЛ1 на протяжении трех лет. Падение Ракки издание сравнивает с «отсечением головы змеи». «Исламское государство» потеряло свои столицы как в Ираке, так и в Сирийской Арабской Республике, подчеркивает Press Association.

    Между тем, в министерстве обороны России вклад Британии в борьбу с ИГИЛ оценили скептически. Генерал-майор Игорь Конашенков назвал роль Великобритании ничтожной. Он отмечал, что перелом в противостоянии с террористами был достигнут усилиями сирийских правительственных войск и ВКС РФ.

    Ранее сообщалось  также, что американская армия практически стерла с лица Земли Ракку.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #игил #исламское государство #ракка #британия #освобождение
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