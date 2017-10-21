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Весь мир
Великобритания потратила более $1 млрд на освобождение Ракки от ИГИЛ — СМИ
Новости Сирии
Сирия: Могерини назвала освобождение Ракки шагом к искоренению ИГ
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    Сирия: Могерини назвала освобождение Ракки шагом к искоренению ИГ

    1:56  21 Октября 2017
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    Сирия: Могерини назвала освобождение Ракки шагом к искоренению ИГ

    Москва, 21 октября. Освобождение сирийского города Ракка является решительным шагом к искоренению террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

    Могерини подчеркнула, что освобождение Ракки является «решительным шагом к искоренению угрозы ИГ в Сирии и Ираке», а также «к освобождению народов этих стран от деспотичного правления» боевиков.

    «Необходимо в срочном порядке стабилизировать освобожденные территории и поддержать быстрое восстановление, для чего требуется восстановить представительную и подотчетную местную администрацию», — отмечается в заявлении.

    Сирия: Могерини назвала освобождение Ракки шагом к искоренению ИГ

    Отметим, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков раскритиковал заявление главы британского военного ведомства Майкла Фэллона о «неоценимом» вкладе Великобритании в разгром «жалкой секты» ИГ.

    «Невольно возникает вопрос: где же были все эти британские «силы добра», когда ИГИЛ1 в середине 2015 года практически поглотил треть Ирака и всю Сирию?» — цитирует RT заявление Конашенкова.

    Представитель военного ведомства резюмировал, что «если и можно британский вклад в борьбу с ИГ назвать «неоценимым», то не от масштабности усилий, а от их незначительности».

    Отметим также, что западные страны неоднократно критиковали за то, что гуманитарная помощь от них фактически не доходила до мирных жителей или доходила несвоевременно, а попадала в руки террористов и их пособников. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #иг #могерини #ракка #исламскоегосударство
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