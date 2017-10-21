Путин и Эрдоган удовлетворены развитием двустороннего сотрудничества

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Москва, 21 октября. Пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе прошедшего телефонного разговора президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выразили удовлетворение развитием российско-турецкого сотрудничества.

Сообщается, что двустороннее сотрудничество успешно развивается по различным направлениям.

«Отмечено, что договоренности, достигнутые на встрече в верхах в Анкаре 28 сентября сего года, успешно реализуются, в том числе в торгово-экономической сфере», — отмечается в сообщении.

Ранее Газета.ру сообщала, что в пятницу президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.