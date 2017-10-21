Астронавты NASA завершили работы в открытом космосе

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Москва, 21 октября. Пресс-служба NASA сообщила, что астронавты Ренди Брезник и Джозеф Акаба завершили работы в открытом космосе и вернулись на Международную космическую станцию.

Сообщается, что командир экипажа МКС Ренди Брезник и его напарник бортинженер Джозеф Акаба находились в открытом космосе более шести часов. За это время они выполнили все обязательные задания по техническому обслуживанию станции.

Еще два задания, которые они не успели завершить, будут выполнены в ходе следующего входа в космос.