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Астронавты NASA завершили работы в открытом космосе
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    Астронавты NASA завершили работы в открытом космосе

    1:40  21 Октября 2017
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    Астронавты NASA завершили работы в открытом космосе

    Москва, 21 октября. Пресс-служба NASA сообщила, что астронавты Ренди Брезник и Джозеф Акаба завершили работы в открытом космосе и вернулись на Международную космическую станцию.

    Сообщается, что командир экипажа МКС Ренди Брезник и его напарник бортинженер Джозеф Акаба находились в открытом космосе более шести часов. За это время они выполнили все обязательные задания по техническому обслуживанию станции.Астронавты NASA завершили работы в открытом космосе

    Еще два задания, которые они не успели завершить, будут выполнены в ходе следующего входа в космос.

    Автор: Ирина Новикова
    #мкс #nasa #астронавты
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