Украинцы собирают подписи за депортацию «разжигающего ненависть» Саакашвили

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Киев, 21 октября. Граждане Украины собирают подписи в поддержку петиции на имя президента страны Петра Порошенко с просьбой депортировать в Грузию бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы обращения указывают на систематическое нарушение законов экс-президентом Грузии. Сторонники петиции также усматривают в его действиях «разжигание ненависти между украинцами» и нарушение государственной границы.

За первый день петиция набрала 1200 подписей. Для того, чтобы просьбу рассмотрел глава государства, необходимо собрать не меньше 25 тысяч подписей за три месяца, напоминает ТАСС.

Ранее Порошенко поблагодарил пограничников за «спасение жизни» во время избирательной кампании в 2014-м году. По словам украинского президента, «спасение» состоялось в 2014-м году. Об этом пишет Газета.ru.