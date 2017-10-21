Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Великобритания потратила более $1 млрд на освобождение Ракки от ИГИЛ — СМИ
Украина
Украинцы собирают подписи за депортацию «разжигающего ненависть» Саакашвили
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинцы собирают подписи за депортацию «разжигающего ненависть» Саакашвили

    1:30  21 Октября 2017
    51

    Украинцы собирают подписи за депортацию Саакашвили в Грузию

    Киев, 21 октября. Граждане Украины собирают подписи в поддержку петиции на имя президента страны Петра Порошенко с просьбой депортировать в Грузию бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщает ТАСС.

    Авторы обращения указывают на систематическое нарушение законов экс-президентом Грузии. Сторонники петиции также усматривают в его действиях «разжигание ненависти между украинцами» и нарушение государственной границы.

    За первый день петиция набрала 1200 подписей. Для того, чтобы просьбу рассмотрел глава государства, необходимо собрать не меньше 25 тысяч подписей за три месяца, напоминает ТАСС.

    Ранее Порошенко поблагодарил пограничников за «спасение жизни» во время избирательной кампании в 2014-м году. По словам украинского президента, «спасение» состоялось в 2014-м году. Об этом пишет Газета.ru.

    Автор: Cергей свазовский
    #украина #порошенко #саакашвили #петиция #депортация
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

        Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

        0:48   21 Октября 2017
        42
        СК РФ назвал две основные версии смерти актера Марьянова

        СК РФ назвал две основные версии смерти актера Марьянова

        20:16   20 Октября 2017
        348
        В Киеве митингующие готовы штурмовать полицейские баррикады

        В Киеве митингующие готовы штурмовать полицейские баррикады

        17:00   20 Октября 2017
        6677
        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        13:53   20 Октября 2017
        639