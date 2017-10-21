Король Испании призвал страну противостоять попытке отделения Каталонии

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Мадрид, 21 октября. Испания должна противостоять попыткам каталонского руководства расколоть страну. С таким заявлением выступил король Филипп VI, фактически анонсировав скорое применение 155-й статьи конституции, которая предполагает возможность приостановки автономного статуса Каталонии.

«Испания должна противостоять неприемлемой попытке отделения части своей национальной территории, и она это решит при использовании своих законных демократических институтов, с уважением нашей конституции и в соответствии с ценностями и принципами парламентской демократии, в которой мы живем 39 лет», — заявил король на церемонии вручения премии Принцессы Астурийской, сообщает РИА Новости.

Напомним, в четверг истек срок, в течение которого глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон должен был ответить на вопрос премьера Испании Мариано Рахоя, провозглашена ли независимость региона.

Как сообщал «Телеканал 360», Пучдемон заявил, парламент Каталонии проголосует по вопросу независимости, если правительство Испании воспользуется 155-й статьей конституции.