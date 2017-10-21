Шойгу передал белградскому храму Святого Савы икону, написанную в Москве
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Белград, 21 октября. Глава Министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу передал в храм Святого Савы в Белграде икону, написанную в Москве.
Сообщается, что в пятницу глава Минобороны подарил Патриарху Сербскому Иринею икону, которую изготовили в Студии военных художников имени Грекова.
По его словам, в главный храм столицы Сербии было вложено много сердца и души.
«Хотел бы, чтобы частичка нашего сердца, нашей души также была здесь», — добавил российский министр, вручая икону предстоятелю Сербской православной церкви.