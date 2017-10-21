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Курды избили американского журналиста, работавшего на митинге в Эрбиле
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    Курды избили американского журналиста, работавшего на митинге в Эрбиле

    0:55  21 Октября 2017
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    Курды избили американского журналиста, работавшего на митинге в Эрбиле

    Эрбиль (Ирак), 21 октября. Курды срывают флаги США на улицах Эрблия, являющегося столицей Иракского Курдистана. Согласно последним сообщениям, несколько демонстрантов избили в пятницу журналиста, узнав, что он работает на американский канал.

    Ранее в пятницу сообщалось, что в результате боестолкновений с «Пешмергой» армия Ирака взяла под контроль всю территорию провинции Киркук.

    Жители Эрбиля вышли на демонстрацию против угнетения курдского населения правительством Ирака. Протестующие срывали флаги Ирака и поддерживающих его Соединенных Штатов со зданий столицы Курдистана.

    Одна из журналисток сообщила в своем микроблоге в Twitter, что ее коллега подвергся нападению курдских демонстрантов после того, как они выяснили, что тот работает на США.

    Сообщается также, что продолжается акция протеста у стен офиса ООН. Напомним, 18 октября сотни курдов вышли к офису Организации в Эрбиле. Курдская автономия протестует против молчания международного сообщества по отношению к нападению иракской армии и шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» на провинцию Киркук при поддержке соседнего Ирана.

     

    Автор: Олеся Волкова
    #сша #курды #ирак #киркук #эрбиль
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