Курды избили американского журналиста, работавшего на митинге в Эрбиле

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Эрбиль (Ирак), 21 октября. Курды срывают флаги США на улицах Эрблия, являющегося столицей Иракского Курдистана. Согласно последним сообщениям, несколько демонстрантов избили в пятницу журналиста, узнав, что он работает на американский канал.

Ранее в пятницу сообщалось, что в результате боестолкновений с «Пешмергой» армия Ирака взяла под контроль всю территорию провинции Киркук.

Жители Эрбиля вышли на демонстрацию против угнетения курдского населения правительством Ирака. Протестующие срывали флаги Ирака и поддерживающих его Соединенных Штатов со зданий столицы Курдистана.

Одна из журналисток сообщила в своем микроблоге в Twitter, что ее коллега подвергся нападению курдских демонстрантов после того, как они выяснили, что тот работает на США.

our colleague was attacked by a group of angry kurdish protesters close to #erbil , after they found out he is working for #US organization https://t.co/MJOJPW2WV6 — Hannahkaviani (@Hannahkaviani) October 20, 2017

Сообщается также, что продолжается акция протеста у стен офиса ООН. Напомним, 18 октября сотни курдов вышли к офису Организации в Эрбиле. Курдская автономия протестует против молчания международного сообщества по отношению к нападению иракской армии и шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» на провинцию Киркук при поддержке соседнего Ирана.