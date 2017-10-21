Путин и Эрдоган положительно оценили работу в рамках астанинского процесса по Сирии

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Москва, 21 октября. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган дали положительную оценку работе в рамках астанинского процесса по Сирии. Стороны также обсудили перспективы новой встречи, сообщает пресс-служба Кремля.

В пятницу состоялся телефонный разговор Путина с Эрдоганом. Отмечается, что президенты выразили «удовлетворение нынешним развитием российско-турецкого сотрудничества по различным направлениям».

«В ходе обстоятельного обмена мнениями по сирийской проблематике дана положительная оценка совместной работе в рамках астанинского процесса, что проявилось в создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике», — говорится в сообщении пресс-службы российского президента.

Путин и Эрдоган обсудили также перспективы проведения седьмой встречи по Сирии в казахстанской столице в конце октября 2017 года.