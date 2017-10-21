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Политика
Путин и Эрдоган положительно оценили работу в рамках астанинского процесса по Сирии
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    Путин и Эрдоган положительно оценили работу в рамках астанинского процесса по Сирии

    0:51  21 Октября 2017  /обновлено: 1:08  21 Октября 2017
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    Путин и Эрдоган положительно оценили работу в рамках астанинского процесса по Сирии

    Москва, 21 октября. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган дали положительную оценку работе в рамках астанинского процесса по Сирии. Стороны также обсудили перспективы новой встречи, сообщает пресс-служба Кремля.

    В пятницу состоялся телефонный разговор Путина с Эрдоганом. Отмечается, что президенты выразили «удовлетворение нынешним развитием российско-турецкого сотрудничества по различным направлениям». 

    «В ходе обстоятельного обмена мнениями по сирийской проблематике дана положительная оценка совместной работе в рамках астанинского процесса, что проявилось в создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике», — говорится в сообщении пресс-службы российского президента.

    Путин и Эрдоган обсудили также перспективы проведения седьмой встречи по Сирии в казахстанской столице в конце октября 2017 года. 

    Путин и Эрдоган положительно оценили работу в рамках астанинского процесса по Сирии

    Автор: Олеся Волкова
    #путин #сирия #эрдоган
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