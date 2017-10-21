Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

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Москва, 21 октября. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию, сложившуюся в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщили в пресс-службе президента РФ.

Лидеры дали высокую оценку сотрудничеству Москвы и Анкары в различных сферах. Путин и Эрдоган отметили, что достигнутые в сентябре договоренности выполняются в полном объеме. Экономическая сфера не составляет исключение, подчеркивается в сообщении Кремля.

Накануне западные СМИ призвали Североатлантический альянс бояться Эрдогана, а не Путина.

Кроме того, Газета.ru сообщала, что Эрдоган уснул во время речи президента Украины Петра Порошенко. Видеоролик совместной пресс-конференции глав государств попал в сеть Интернет. Турецкий лидер несколько раз зевнул, а после и вовсе задремал. Порошенко был вынужден будить коллегу.