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Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
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    Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

    0:48  21 Октября 2017  /обновлено: 1:06  21 Октября 2017
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    Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

    Москва, 21 октября. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию, сложившуюся в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщили в пресс-службе президента РФ.

    Лидеры дали высокую оценку сотрудничеству Москвы и Анкары в различных сферах. Путин и Эрдоган отметили, что достигнутые в сентябре договоренности выполняются в полном объеме. Экономическая сфера не составляет исключение, подчеркивается в сообщении Кремля.

    Накануне западные СМИ призвали Североатлантический альянс бояться Эрдогана, а не Путина

    Кроме того, Газета.ru сообщала, что Эрдоган уснул во время речи президента Украины Петра Порошенко. Видеоролик совместной пресс-конференции глав государств попал в сеть Интернет. Турецкий лидер несколько раз зевнул, а после и вовсе задремал. Порошенко был вынужден будить коллегу.

    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #россия #турция #сотрудничество #эрдоган
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