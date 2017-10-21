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Весь мир
Сирия: «Тахрир аш-Шам» контратаковала САА  в Западной Гуте
Весь мир
Сирия: «Тахрир аш-Шам» контратаковала САА  в Западной Гуте
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    Сирия: «Тахрир аш-Шам» контратаковала САА  в Западной Гуте

    0:41  21 Октября 2017
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    Сирия: «Тахрир аш-Шам» контратаковала САА  в Западной Гуте

    Дамаск, 21 октября. Боевики группировки «Тахрир аш-Шам» (структурное подразделение запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1) контратаковали сирийские правительственные войска в сельской местности Западной Гуты. Об этом сообщает Almasdarnews.

    Отмечается, что боевикам удалось вытеснить армию САР из Таль Бардейа, что затрудняет освобождение стратегически важного города Бейт-Джинн провинции Дамаск.

    САА предпринимает попытки вернуть завоеванные позиции, пишет Almasdarnews.

    Накануне Соединенные Штаты впервые признали факт использования химического оружия террористами. Об этом писал RT.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #дамаск #саа #восточная гута #тахрир аш-шам
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