Сирия: «Тахрир аш-Шам» контратаковала САА в Западной Гуте
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Дамаск, 21 октября. Боевики группировки «Тахрир аш-Шам» (структурное подразделение запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1) контратаковали сирийские правительственные войска в сельской местности Западной Гуты. Об этом сообщает Almasdarnews.
Отмечается, что боевикам удалось вытеснить армию САР из Таль Бардейа, что затрудняет освобождение стратегически важного города Бейт-Джинн провинции Дамаск.
САА предпринимает попытки вернуть завоеванные позиции, пишет Almasdarnews.
Накануне Соединенные Штаты впервые признали факт использования химического оружия террористами. Об этом писал RT.
1 Организация запрещена на территории РФ.