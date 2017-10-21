Саакашвили пожаловался, что украинцы хотят сделать из него «карикатурного грузина»

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Москва, 21 октября. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пожаловался на то, что на Украине постоянно коверкают его имя, чтобы сделать из него «карикатурного грузина».

Саакашвили отметил, что всю жизнь его называли Мишей, но только на Украине его называют Михо.

«Почему я вдруг тут стал Михо, я не понимаю. Потому что хотят такого карикатурного грузина сделать, чтобы звучало странно», — заявил он в интервью телеканалу NewsOne.

Бывший президент Грузии предположил, что это делается для того, чтобы выставить его маргиналом.

В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство и назначил его главой Одесской областной госадминистрации. В июле 2017 года политика лишили украинского гражданства, сообщала «Газета.ру».

В пятницу адвокат Ренат Кузьмин сообщил, что Печерский суд обязал Нацполицию инициировать уголовное дело по факту незаконного предоставления и лишения Порошенко украинского гражданства Саакашвили.