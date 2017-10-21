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Украина
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Общество
Астрофизик предположил, почему инопланетяне еще не вышли на связь с Землей
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    Астрофизик предположил, почему инопланетяне еще не вышли на связь с Землей

    0:15  21 Октября 2017
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    Астрофизик предположил, почему инопланетяне еще не вышли на связь с Землей

    Вашингтон, 21 октября. Астроном  NASA Алан Стерн предположил, почему инопланетяне до настоящего момента не вышли на связь с представителями планеты Земля.

    По его мнению, обитатели других небесных тел, пригодных для жизни, находятся в мирах-океанах, скрытых под толстыми слоями льда. Ученый полагает, что именно такая среда оптимально подходит для зарождения жизни.

    Однако пришельцы, ведущие такой подобный жизни, ничего не знают о существовании других миров, — полагает Алан Стерн, слова которого цитирует РИА Новости.

    Астрофизик предположил, почему инопланетяне еще не вышли на связь с Землей

    Накануне RT сообщал, что 21 октября земляне могут стать свидетелями звездопада.

    Автор: Сергей Свазовский
    #земля #nasa #инопланетяне #пришельцы #астрофизик
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