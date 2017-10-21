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Украина
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Экономика
Глава Минэкономразвития доложил Путину о росте ВВП на 2,4%
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    Глава Минэкономразвития доложил Путину о росте ВВП на 2,4%

    0:03  21 Октября 2017
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    Глава Минэкономразвития доложил Путину о росте ВВП на 2,4%

    Москва, 21 октября. Российская экономика в третьем квартале сохраняет хорошие темпы: ВВП РФ за третий квартал вырос на 2,2%. Об этом на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, сообщает пресс-служба Кремля.

    Министр отметил, что по итогам третьего квартала «данные хорошие». 

    «Сентябрь у нас по ВВП — рост 2,4, и в целом третий квартал составил 2,2. В целом восстановление, которое идет, постепенно продолжается», — доложил Орешкин президенту.

    Помимо этого министр сообщил о позитивных данных по сельскому хозяйству. По его словам, в начале года статистика «была долго в отрицательной зоне», однако в сентябре, благодаря хорошему урожаю, рост составил 8,3%, с начала года — 3,8%.

    Глава Минэкономразвития доложил Путину о росте ВВП на 2,4%

    Путин поинтересовался темпами роста инвестиций. По словам главы Минэкономразвития, статистика по ним еще не готова. Орешкин напомнил, что по итогам второго квартала инвестиции выросли на 6%.

    «В целом по году мы сейчас ожидаем небольшое замедление: у нас 6% была очень хорошая цифра, ждем, что чуть-чуть будет поменьше, где-то в районе 4% в целом по году по инвестиционной активности», – сказал министр президенту.

    Автор: Олеся Волкова
    #путин #орешкин #минэкономразвития #ввп
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