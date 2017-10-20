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Украина
Саакашвили пожаловался, что украинцы хотят сделать из него «карикатурного грузина»
Украина
ОБСЕ призвала Украину положить конец безнаказанным нападениям на журналистов
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    ОБСЕ призвала Украину положить конец безнаказанным нападениям на журналистов

    23:53  20 Октября 2017
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    ОБСЕ призвала Украину положить конец безнаказанным нападениям на журналистов

    Киев, 20 октября. Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир призвал украинские власти приложить усилия для прекращения безнаказанных нападений на журналистов в стране. Об этом сообщает ТАСС.

    Дезир назвал безопасность журналистов на Украине «хрупкой». Он акцентировал внимание на необходимости тщательно расследовать случаи незаконного вмешательства в деятельность средств массовой информации.

    Представитель ОБСЕ убежден, что журналисты не должны работать в атмосфере запугивания и страха насилия.

    «Я настоятельно призываю власти положить конец безнаказанности за все нападения на журналистов»,  — сказал Дезир.

    Накануне RT проанализировало последствия роста цен на товары и услуги на Украине. Телеканал отметил существенное снижение уровня доходов украинских граждан.

    Автор: Сергей Свазовский
    #безопасность #украина #обсе #журналисты #сми
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