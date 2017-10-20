ОБСЕ призвала Украину положить конец безнаказанным нападениям на журналистов

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Киев, 20 октября. Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир призвал украинские власти приложить усилия для прекращения безнаказанных нападений на журналистов в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Дезир назвал безопасность журналистов на Украине «хрупкой». Он акцентировал внимание на необходимости тщательно расследовать случаи незаконного вмешательства в деятельность средств массовой информации.

Представитель ОБСЕ убежден, что журналисты не должны работать в атмосфере запугивания и страха насилия.

«Я настоятельно призываю власти положить конец безнаказанности за все нападения на журналистов», — сказал Дезир.

Накануне RT проанализировало последствия роста цен на товары и услуги на Украине. Телеканал отметил существенное снижение уровня доходов украинских граждан.