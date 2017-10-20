В Госдуме дали оценку докладу организации «Европейские ценности» об экспертах RT

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Москва, 20 октября. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов назвал попыткой «заткнуть рот» СМИ публикацию доклада организацией «Европейские ценности», в котором представлен список гостей, посещавших эфиры телеканала RT в разное время.

По мнению Свинцова, доклад был опубликован, чтобы «повлиять на людей, которые считают нормальным поведением давать интервью, участвовать в обсуждениях на любых каналах, невзирая на принадлежность их к тому или иному государству». При этом он подчеркнул, что попытки надавить на политиков вызывают у него только сожаление.

«Получается, что та пресловутая модель демократии, которую навязывают всему миру США и ряд европейских политиков, не терпит никакой критики. Это скорее деспотия, выдаваемая за демократию», — заявил в интервью RT политик.

Ранее организация «Европейские ценности» выпустила доклад под названием «Кремлевская платформа для «полезных идиотов» на Западе: общий анализ редакционной политики RT и фактическое подтверждение оказанного каналом влияния».

В приложении к докладу был представлен список людей, которые принимали участие в программах в качестве экспертов и гостей, чтобы «определить лиц, которые либо по незнанию политической повестки канала RT, либо открыто его поддерживая, предоставляют свое имя и авторитет каналу псевдоновостей и орудию Кремля, распространяющему теории заговора». Всего в докладе упоминаются 2327 человек.

К примеру, в документе приводятся имена американского сенатора Джона Маккейна, бывшего Генсека ООН Кофи Аннана, бывшего члена палаты представителей конгресса США Рона Пола и многих других.