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Сирия: военные сняли на видео захваченное у террористов оружие стран НАТО
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    Сирия: военные сняли на видео захваченное у террористов оружие стран НАТО

    23:33  20 Октября 2017
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    Сирия: военные сняли на видео захваченное у террористов оружие стран НАТО

    Москва, 20 октября. Сирийское агентство опубликовало видеозапись, на которой запечатлено оружие, оставленное боевиками в освобожденном городе Меядин провинции Дейр эз-Зор.

    Как сообщает агентство SANA, армейские подразделения обнаружили в Меядине огромное количество оружия, боеприпасов и взрывных устройств. 

    Как сообщил один из командиров Сирийской армии, было найдено вооружение различных видов — легкое, среднее и тяжелое, произведенное некоторыми странами Европы и блоком НАТО, а также сотни минометных снарядов.

    Один из сирийских офицеров подтвердил, что среди оружия была обнаружена также пушка стандарта НАТО калибром 155 мм, произведенная в 2011 году. 

    Издание подчеркивает, что на покинутых террористами территориях не в первый раз находят оружие альянса.

    Напомним, город Меядин, считавшийся одним из последних форпостов террористов, был освобожден от боевиков 14 октября. 

    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #нато #оружие #дейрэз-зор
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