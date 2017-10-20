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Политика
Пушков: Хейли может поддерживать свержение Асада, но руки коротки
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    Пушков: Хейли может поддерживать свержение Асада, но руки коротки

    23:30  20 Октября 2017
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    Пушков: Хейли может поддерживать свержение Асада, но руки коротки

    Москва, 20 октября. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предположил, что постоянный представитель США в ООН Никки Хейли может выступать за отстранение от власти президента Сирии Башара Асада. Соответствующую запись сенатор сделал в социальной сети Twitter.

    Пушков выразил мнение, что Хейли недостаточно глубоко знакома с историей конфликта в Сирийской Арабской Республике.

    «Ей бы изучить историю вопроса. Руки коротки», написал сенатор.

    Ранее Ники Хейли обвинила Россию в «военных действиях» против Соединенных Штатов в ходе выборов президента США. Она также заявила о «вмешательстве Москвы» в избирательный процесс на территории других государств.

    Пушков: Хейли может поддерживать свержение Асада, но руки коротки

    По ее мнению, это «новое оружие России». Хейли также полагает, что в ухудшении двусторонних отношений виновна именно российская сторона, пишет Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #асад #пушков #хейли #свержение
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