Пушков: Хейли может поддерживать свержение Асада, но руки коротки

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Москва, 20 октября. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предположил, что постоянный представитель США в ООН Никки Хейли может выступать за отстранение от власти президента Сирии Башара Асада. Соответствующую запись сенатор сделал в социальной сети Twitter.

По нек-ым данным, Никки Хейли выступает за проведение США курса на отстранение Асада от власти. Ей бы изучить историю вопроса. Руки коротки. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 20, 2017

Пушков выразил мнение, что Хейли недостаточно глубоко знакома с историей конфликта в Сирийской Арабской Республике.

«Ей бы изучить историю вопроса. Руки коротки», написал сенатор.

Ранее Ники Хейли обвинила Россию в «военных действиях» против Соединенных Штатов в ходе выборов президента США. Она также заявила о «вмешательстве Москвы» в избирательный процесс на территории других государств.

По ее мнению, это «новое оружие России». Хейли также полагает, что в ухудшении двусторонних отношений виновна именно российская сторона, пишет Газета.ru.