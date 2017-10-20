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Политика
Белый дом намерен продолжить сотрудничество с Россией по Сирии и КНДР
Политика
Белый дом намерен продолжить сотрудничество с Россией по Сирии и КНДР
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    Белый дом намерен продолжить сотрудничество с Россией по Сирии и КНДР

    23:10  20 Октября 2017
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    Белый дом намерен продолжить сотрудничество с Россией по Сирии и КНДР

    Москва, 20 октября. Вашингтон намерен продолжать сотрудничество с Россией по вопросам Сирии и КНДР. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, подчеркнув, что отношения между США и Россией будут зависеть от политики, которой будет придерживаться Москва.

    На вопрос журналистов о том, кем видит Россию президент США Дональд Трамп, Сандерс ответила, что «многое зависит от России и того, какой тип взаимоотношений они хотят иметь».

    При этом она подчеркнула, что Вашингтон намерен продолжать работать с российской стороной по определенным вопросам.

    «Это очень важно, например, для национальной безопасности, в таких вопросах как Сирия, как Северная Корея, мы бы хотели сотрудничать с ними, чтобы бороться с такими угрозами, но это будет зависеть от действий России», — заявила представитель Белого дома.

    Белый дом намерен продолжить сотрудничество с Россией по Сирии и КНДР

    Отметим, накануне помощник главы Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил журналистам, что Трамп наказал им «поощрять области сотрудничества с Россией». При этом он также добавил, что главные области сотрудничества с Москвой: политическое решение конфликта в Сирии и решение северокорейского кризиса.

    Автор: Олеся Волкова
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