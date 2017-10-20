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Киев, 20 октября. Украина не сумела выполнить заказ Соединенных Штатов в космической сфере, сорвав сделку. Об этом заявил эксперт экономического дискуссионного клуба Евгений Олейников в ходе конференции, прошедшей в Киеве.

Он отметил, что ранее Украина могла похвастать наличием полного комплекса технологий в космической отрасли. Теперь же не удалось создать по американскому заказу даже ступень ракеты.

«Используются двигатели, произведенные другими государствами. Наши сгорели на старте», добавил эксперт.

По мнению Олейникова, экономика Украины становится все более примитивной, превращается в сырьевую.

Ранее сообщалось о намерении «Роскосмоса» увеличить количество пусков с космодрома «Байконур» в 2018-м году. Заместитель генерального директора корпорации Сергей Савельев не уточнил, сколько именно пусков планируется осуществить.