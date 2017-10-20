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Политика
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Поддержали танцем: юные балерины вступились за фильм «Матильда»
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    Поддержали танцем: юные балерины вступились за фильм «Матильда»

    22:57  20 Октября 2017
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    Поддержали танцем: юные балерины вступились за фильм «Матильда»

    Москва, 20 октября. Учащиеся двух прославленных российских балетных училищ — Академии Русского балета имени Вагановой и Пермского государственного хореографического училища  — записали видеоролики в поддержку фильма Алексея Учителя «Матильда». 

    В описании ролика под названием «32 фуэте в поддержку Матильды», опубликованного в официальной группе во «ВКонтакте» Академии Русского балета отмечается, что Матильда Кшесинская «первой из русских артисток смогла исполнить на сцене 32 фуэте, которыми поражали публику итальянки». Именно этот элемент исполнили студентки.

    «Это большое красивое художественное кино, не претендующее на полную историческую достоверность», — отмечается в заявлении учащихся Академии Русского балета имени Вагановой.

    Как сообщает «Телеканал 360», на большие экраны картина Алексея Учителя выйдет 26 октября.

    Напомним, еще на этапе съемок фильм вызвал широкий общественный резонанс. В частности, ранее стало известно, что депутат Госдумы России Наталья Поклонская более 40 раз обращалась в Генпрокуратуру РФ с жалобами на картину. Однако ведомство не выявило нарушений при создании, финансировании и получении прокатного удостоверения авторами киноленты.

    Автор: Олеся Волкова
    #матильда #учитель #балет
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