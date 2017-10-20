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Принимавшая вызов к актеру Марьянову диспетчер скорой уволилась
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    Принимавшая вызов к актеру Марьянову диспетчер скорой уволилась

    22:45  20 Октября 2017
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    Принимавшая вызов к актеру Марьянову диспетчер скорой уволилась

    Москва, 20 октября. Диспетчер скорой помощи, принимавшая вызов к скончавшемуся накануне актеру Дмитрию Марьянову, решила уволиться по собственному желанию. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

    По его словам, в министерстве также признали факты нарушений, допущенных при приеме вызова диспетчером. Марков подчеркнул, что сотрудница не имела права давать личные комментарии и жаловаться на загруженность скорой помощи.

    В настоящий момент следствие по делу о смерти актера ведется по статье о неосторожном причинении смерти в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей, — указывает «Интерфакс».

    Церемония прощания с Марьяновым состоялась накануне в Доме кино. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб. Актер умер по дороге в больницу, напоминает Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #скорая #увольнение #марьянов #диспетчер скорой
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