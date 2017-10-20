Белый дом переложил ответственность за отношения между РФ и США на Москву

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Вашингтон, 20 октября. Отношения США с Россией зависят от политики, которую будет проводить Москва. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, добавив при этом, что Вашингтон заинтересован в совместной работе с российской стороной.

На регулярном брифинге журналисты поинтересовались у представителя Белого дома, кем президент США Дональд Трамп видит Россию.

«Как я говорила раньше, многое зависит от России и от того, какие отношения они хотят иметь. Хотят ли они быть хорошим или плохим игроком», — ответила Сандерс.

Однако Сандерс вновь подняла тему того, что Вашингтон обеспокоен «вмешательством России» в выборы президента США, прошедшие в 2016 году.