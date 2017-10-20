Шредер: Стремление США помешать сотрудничеству России и Европы неприемлемо

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Верона, 20 октября. Политическая и экономическая изоляция России «бессмысленна и опасна». Об этом заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

«Изолировать Россию — с политической точки зрения бессмысленно, а с экономической — опасно. Мы должны стремиться к снятию санкций, потому что мы нуждаемся в рынке и многих ресурсах. Дестабилизировать российскую экономику — бессмысленно», — подчеркнул Шредер.

По его словам, США заинтересованы в слабой России, в то время как Европейскому союзу нужна процветающая Россия, которая является незаменимым торговым партнером для ЕС. Шредер подчеркнул, что России и Евросоюзу для улучшения отношений необходимо покончить с санкционным режимом.

Он также добавил, что США заинтересованы в том, чтобы поставлять на европейский рынок сланцевый газ, однако для Европы выгоднее использовать имеющиеся газопроводы, которые позволяют осуществлять выгодное сотрудничество с Россией в области энергетики.