Около 2 тыс. человек эвакуировали из главного здания МГУ из-за угрозы взрыва
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Москва, 20 октября. Около двух тысяч человек эвакуированы из главного здания Московского государственного университета (МГУ) на Воробьевых горах в столице России из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает ТАСС.
По имеющимся данным, об угрозе взрыва сообщил неизвестный. В связи с этим пришлось эвакуировать почти две тысячи человек, пишет ТАСС.
Агентство уточняет, что в здании вуза работают сотрудники полиции и кинологи.
По информации Газета.ru, ректору МГУ поступило письмо с угрозами.