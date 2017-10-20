Около 2 тыс. человек эвакуировали из главного здания МГУ из-за угрозы взрыва

В Избранное

Москва, 20 октября. Около двух тысяч человек эвакуированы из главного здания Московского государственного университета (МГУ) на Воробьевых горах в столице России из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает ТАСС.

По имеющимся данным, об угрозе взрыва сообщил неизвестный. В связи с этим пришлось эвакуировать почти две тысячи человек, пишет ТАСС.

Агентство уточняет, что в здании вуза работают сотрудники полиции и кинологи.

По информации Газета.ru, ректору МГУ поступило письмо с угрозами.