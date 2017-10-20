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Около 2 тыс. человек эвакуировали из главного здания МГУ из-за угрозы взрыва
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    Около 2 тыс. человек эвакуировали из главного здания МГУ из-за угрозы взрыва

    22:29  20 Октября 2017
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    Около 2 тыс. человек эвакуировали из главного здания МГУ из-за угрозы взрыва

    Москва, 20 октября. Около двух тысяч человек эвакуированы из главного здания Московского государственного университета (МГУ) на Воробьевых горах в столице России из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает ТАСС.

    По имеющимся данным, об угрозе взрыва сообщил неизвестный. В связи с этим пришлось эвакуировать почти две тысячи человек, пишет ТАСС.

    Агентство уточняет, что в здании вуза работают сотрудники полиции и кинологи.

    По информации Газета.ru, ректору МГУ поступило письмо с угрозами.

    Автор: Сергей Свазовский
    #москва #эвакуация #воробьёвы горы #мгу
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