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Политика
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Общество
Украинцы обиделись на азербайджанские авиалинии из-за «рекламы секс-туризма»
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    Украинцы обиделись на азербайджанские авиалинии из-за «рекламы секс-туризма»

    22:19  20 Октября 2017
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    Украинцы обиделись на азербайджанские авиалинии из-за «рекламы секс-туризма»

    Киев, 20 октября. Азербайджанская авиакомпания Buta Airways выпустила рекламный ролик, который украинцы восприняли как рекламу секс-туризма на Украине.

    Герой рекламного ролика узнает о дешевых билетах в Киев, после чего приобретает билет на авиарейс и грецкие орехи. Сотрудница аэропорта, увидев у главного героя орехи, подшучивает над ним, так как грецкие орехи считаются в Азербайджане афродизиаком. Однако мужчина говорит, что это не то, о чем она подумала, а орехи он везет родственникам для пахлавы.

    Когда командир самолета объявляет, что рейс следует в Киев, все мужчины выражают бурную радость. В аэропорту Киева пассажиров рейса встречают местные девушки с именными табличками «Закир» и «Тофик».

    После появления видеоролика диаспора украинцев в Азербайджане выразила негодование содержанием видео, а также обратилась в посольство Украины в Баку с просьбой прокомментировать данную ситуацию.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #азербайджан #buta airways
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