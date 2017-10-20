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Политика
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Политика
Смех Путина спровоцировал в Великобритании шутки о Трампе
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    Смех Путина спровоцировал в Великобритании шутки о Трампе

    22:01  20 Октября 2017
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    Смех Путина спровоцировал в Великобритании шутки о Трампе

    Лондон, 20 октября. Статья издания Daily Mail о Владимире Путине, которого рассмешил перепутавший Южную Корею и Индонезию министр сельского хозяйства Александр Ткачев, вызвала живой отклик среди британских пользователей сети Интернет. 

    Жители Королевства отметили чувство юмора российского лидера. Вместе с тем, по мнению многих пользователей, американский коллега Путина Дональд Трамп не обратил бы внимания на такую ошибку. Британцы также активно шутили по поводу эрудиции президента США.

    Ситуация, описанная Daily Mail, имела место во время совещания по развитию агропромышленного комплекса, в котором принял участие и Путин. Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев сослался на опыт Германии. Он отметил, что ФРГ экспортирует свинину в ряд стран, среди которых назвал Индонезию.

    Между тем, 90% населения этой страны исповедуют ислам. Услышав о таком «опыте», российский лидер не смог сдержать смех. Министр поправился, уточнив, что имел в виду Южную Корею.

    Накануне в Сети появилось видео реакции Путина на слова Ткачева о крупных поставках свинины из ФРГ в Индонезию.

    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #трамп #индонезия #свинина
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