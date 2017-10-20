Сирия: саперы РФ уничтожили более 850 взрывоопасных предметов в Дейр эз-Зоре

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Москва, 20 октября. Российские саперы обнаружили и уничтожили более 850 взрывоопасных предметов во время проверки 34 гектаров территорий в Дейр эз-Зоре, сообщили в Центре примирения враждующих сторон в САР.

«За сутки проверено 34 гектара территорий города и его окрестностей, 64 здания, обнаружено и уничтожено 863 взрывоопасных предмета», — отмечается в сообщении.

Как стало известно, всего за период работы Международного противоминного центра ВС РФ на территории Сирии было уничтожено более 30 тысяч взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 укрепляют оборонительные рубежи последнего ключевого города в провинции Дейр эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.