Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Белый дом намерен продолжить сотрудничество с Россией по Сирии и КНДР
Новости Сирии
Сирия: саперы РФ уничтожили более 850 взрывоопасных предметов в Дейр эз-Зоре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: саперы РФ уничтожили более 850 взрывоопасных предметов в Дейр эз-Зоре

    21:50  20 Октября 2017
    95

    Сирия: саперы РФ уничтожили более 850 взрывоопасных предметов в Дейр эз-Зоре

    Москва, 20 октября. Российские саперы обнаружили и уничтожили более 850 взрывоопасных предметов во время проверки 34 гектаров территорий в Дейр эз-Зоре, сообщили в Центре примирения враждующих сторон в САР.

    «За сутки проверено 34 гектара территорий города и его окрестностей, 64 здания, обнаружено и уничтожено 863 взрывоопасных предмета», — отмечается в сообщении.

    Как стало известно, всего за период работы Международного противоминного центра ВС РФ на территории Сирии было уничтожено более 30 тысяч взрывоопасных предметов.

    Ранее сообщалось, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 укрепляют оборонительные рубежи последнего ключевого города в провинции Дейр эз-Зор.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дейр эз-зор #саперы
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        СК РФ назвал две основные версии смерти актера Марьянова

        СК РФ назвал две основные версии смерти актера Марьянова

        20:16   20 Октября 2017
        287
        В Киеве митингующие готовы штурмовать полицейские баррикады

        В Киеве митингующие готовы штурмовать полицейские баррикады

        17:00   20 Октября 2017
        6177
        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        13:53   20 Октября 2017
        619
        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        11:21   20 Октября 2017
        7690