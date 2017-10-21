Сирия итоги за сутки на 21 октября 06.00: САА при поддержке ВКС РФ продвигается к месторождению Аль-Омар, ИГ укрепляет оборону Абу Кемаля

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Сирия, 21 октября. САА при поддержке ВКС РФ продвигается к месторождению Аль-Омар в Дейр эз-Зоре, ИГ1 укрепляет оборону Абу Кемаля, армия Ирака установила полный контроль над провинцией Киркук. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, оказывают поддержку САА в Хомсе, наносят удары по ИГ и «Ан-Нусре» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по позициям боевиков в Дамаске и Алеппо, при поддержке ВКС РФ противостоят ИГ на востоке Хомса, ведут бои с «Тахрир аш-Шам» в Хаме, освободили ряд высот в окрестностях Эль-Карьятейна, продвигаются в направлении месторождения Аль-Омар.

«Исламское государство»: атакует позиции САА на востоке Хомса, ликвидировало командира «Тахрир аш-Шам» в Хаме, укрепляет оборону Абу Кемаля.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Алеппо и Хаме, пошли на переговоры с турецкими военными в Идлибе.

«Ахрар аш-Шаркия»: пыталась освободить двух террористов ИГ из тюрьмы Алеппо.

«Файлак ар-Рахман»: потеряла несколько боевиков ранеными при взрыве в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в Дамаске.

Курды: объявили о полном освобождении Ракки, освободили от ИГ несколько поселений в Дейр эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Боевики радикальной оппозиции продолжили минометный обстрел мирных районов города Дамаск. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщил, что несколько снарядов, запущенных радикальными оппозиционными формированиями, упали в квартале Аль-Аббасин. О жертвах среди населения информации нет.

ВВС Сирии наносили удары по зонам дислокации радикальных группировок в районе ферм Бейт Джинн, передавал на своем сайте SOHR. Кроме того, сирийская авиация бомбила зоны дислокации радикалов в районах Джобар и Айн Тарма Восточной Гуты.

В окрестностях города Тадамун на юге Дамаска в течение суток фиксировались столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и террористами ИГИЛ1. О боевых действиях в регионе писал военный Telegram-канал (@SRNN2011).

Провинция Алеппо

Один из военных источников сообщал в Telegram (@SRNN2011) об ожесточенных боях между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами коалиции «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1, в районах Аль-Захра и Мениян на западе провинции Алеппо. Позже боевики радикальной оппозиции предприняли попытку проникнуть в штаб воздушной разведки сирийской армии в Алеппо, сообщал источник в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1). По данным автора публикации, солдаты Сирийской арабской армии (САА) отразили нападение радикалов на свои позиции.

Боевики антиправительственного формирования «Ахрар аш-Шаркия» напали на штаб сил безопасности в городе Джараблус, пытаясь освободить двух арестованных террористов «Исламского государства»1. Telegram-канал (@SRNN2011) писал, что солдаты Сирийской арабской армии (САА) отбили атаку радикалов и предотвратили побег боевиков ИГИЛ.

Военный источник в Telegram (@SRNN2011) писал, что боевики захватили несколько зданий в квартале Аль-Захра административного центра региона.

Начальник генштаба Ирана посетил прифронтовую линию Алеппо, передавало информационное агентство Reuters. Накануне в Дамаске иранский военачальник встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы обсудить дальнейшую совместную стратегию борьбы с радикальными исламистами.

Провинция Хомс

Террористы «Исламского государства» продолжили атаки на позиции армии САР на востоке провинции Хомс. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал на своем сайте, что бои между Сирийской арабской армией (САА) и террористами ИГ отмечались в окрестностях городов Эс-Сухне и Хамима. Ранее ИГИЛовцы не раз предпринимали попытки контратаковать расположения армии САР, однако САА при поддержке ВКС РФ отражает нападения исламистов, сохраняя свои позиции и продвигаясь в регионе. Также Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием российской авиации зачистила от радикалов «Исламского государства» холм Тель Дакари, расположенный к северу от стратегического города Эль-Карьятейн. Об этом сообщил один из военных источников в своем микроблоге в Twitter (@watanisy). Теряя позиции, террористы ИГ прибегают к атакам смертников. О ходе противостояния писал военный Telegram-канал (@SRNN2011).

Кроме того, SOHR писал, что Сирийская арабская армия (САА) провела артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков радикальных формирований в районе города Талльбиса на севере Хомса.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием российской авиации продолжила продвижение на восточном берегу реки Евфрат. Al Masdar News передавало, что САА при поддержке ВКС РФ ведет бои с террористами «Исламского государства» в промышленной зоне восточнее деревни Сальхия. По данным информационного агентства, в результате столкновений солдатам армии САР удалось выбить ИГ с территории целлюлозно-бумажного комбината.

Информагентство Al Masdar News писало, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ движется в направлении нефтяного поля Аль-Омар на востоке провинции Дейр эз-Зор. В это же время военный источник в Twitter (@ VivaRevolt) передавал, что отряды Демократических сил Сирии (SDF) находятся в восьми километрах от месторождения.

Также SDF установили контроль над несколькими поселениями к северу от города Ас-Сувар. По данным военного источника в социальной сети Twitter (@CivilWarMap), курдские отряды освободили от ИГИЛ населенные пункты Бавади аль-Джиср, Джасим, Бассатин, Муайджиль, Гурайба и Шейх Хамад.

Источник в Twitter (@fursanalsharqiy) сообщил, что боевики ИГИЛ укрепляют оборонительные рубежи Абу Кемаля, превращая последнее прибежище террористической организации в военную базу. Автор публикации отмечает, что радикальные исламисты роют траншеи и возводят баррикады, готовясь к предстоящему наступлению САА при поддержке ВКС РФ.

Провинция Идлиб

Местный источник в провинции Идлиб передавал на своей странице в Twitter (@metesohtaoglu), что Турция развернула первый наблюдательный пункт на территории региона. Напомним, в рамках договоренностей, к которым пришли участники переговоров в Астане, в провинции Идлиб установлена зона деэскалации сирийского конфликта. Турецкие военные, а также 25 тысяч подконтрольных Анкаре боевиков Сирийской свободной армии (ССА) должны обеспечивать соблюдение условий перемирия на территории региона. Кроме того турецкая сторона провела переговоры с боевиками радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре».

На дороге, ведущей к населенному пункту Кафр Тахарин, сдетонировало самодельное взрывное устройство. Военный Telegram-канал (@SRNN2011) передавал, что на мине подорвался автомобиль группировки «Файлак ар-Рахман». В результате инцидента было ранено несколько боевиков антиправительственного формирования.

Провинция Ракка

Командование Демократических сил Сирии (SDF) объявило о полном освобождении административного центра провинции от террористов ИГИЛ, собрав мирных жителей на центральном городском стадионе. Об этом сообщал один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@MHJournalist). Отметим, руководство курдских отрядов ополчения уже неоднократно выступало с заявлениями о полной зачистке Ракки. Впервые о победе SDF над ИГИЛ было заявлено 17 октября, однако в течение нескольких дней поступали сообщения о том, что в городе еще остаются боевики «Исламского государства».

Провинция Хама

Вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными боевиками «Тахрир аш-Шам» были зафиксированы в восточной части провинции Хама. Военный Telegram-канал (@SRNN2011) писал, что в ходе боев к северу от деревни Таль Мариджаб сторонники «Джебхат ан-Нусры» уничтожили пушку армии САР. Взаимные обстрелы соперников в районе населенного пункта продолжались в течение всего дня. Также боевики «Ан-Нусры» совершили нападение на КПП правительственной армии в поселении Сафуа. Оппозиционный источник в Telegram (@SRNN2011) писал, что в результате боев было убито несколько солдат САА. Официально данная информация не подтверждена.

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли ряд ударов по зонам дислокации радикалов «Тахрир аш-Шам» на востоке провинции Хама. Военный источник в Telegram (@SRNN2011) передавал, что авиация союзников бомбила укрепления исламистов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Абу Дали и Аль-Халидия

В юго-восточной части региона продолжалось противостояние между «Тахрир аш-Шам» и террористами «Исламского государства» за контроль над территориями провинции. Местный источник писал в своем микроблоге в Twitter (@ToreRHamming), что боевики ИГИЛ ликвидировали командира «Тахрир аш-Шам» Абу Зар Аль-Либи.

Провинция Эс-Сувейда

В административном центре провинции прошли похороны генерала Иссама Захреддина, передавал местный источник в социальной сети Twitter (@leithfadel). Напомним, один из самых знаменитых военачальников сирийской армии, державший трехлетнюю оборону Дейр эз-Зора, погиб, подорвавшись на мине в районе Ховейджат-эс-Сакр. Церемония прощания с Иссамом Захреддином состоялась в родном городе генерала - Эс-Сувейде. Правительство САР запустило утренние автобусы из Дамаска к месту панихиды, чтобы все желающие могли отдать дань уважения легендарному военачальнику.

Ирак

На трассе Киркук – Эрбиль фиксировались взаимные артиллерийские обстрелы между иракской армией и «Пешмергой». Об этом в начале дня писало информагентство Iraqi News. Позже местный источник в социальной сети Twitter (@alhashd_Media) передавал, что в результате боев между проправительственными силами и курдскими отрядами в районе города Алтын Кюпрю 26 бойцов «Пешмерги» были арестованы солдатами армии Ирака. Правительственные войска заняли населенный пункт. Позже один из источников передал в своем Twitter (@iraq_day), что под контроль армии Ирака перешла вся провинция Киркук.

Одновременно с этим поступило сообщение о демонстрации жителей Эрбиля против угнетения курдского населения правительством Ирака. Местный источник в социальной сети Facebook (@clairethomas1484) писал, что протестующие срывают флаги Ирака и поддерживающих его Соединенных Штатов со зданий столицы Курдистана.

ВВС Ирака нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов «Исламского государства» в районе Акашата на границе с Сирией. Iraqi news сообщало, что в результате боевого вылета иракской авиации уничтожено, по меньшей мере, 10 радикальных исламистов.

ВВС международной коалиции бомбили позиции «Исламского государства» в городе Аль-Каим на западе провинции Анбар. По данным информационного агентства Iraqi News, в результате авианалета сил антитеррористического альянса было нейтрализовано 40 радикалов ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)