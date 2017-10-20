Сирия новости 20 октября 22.30: SDF зачистили от ИГ несколько поселений Дейр эз-Зора, армия Ирака выбила курдов из провинции Киркук

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Сирия, 20 октября. SDF зачистили от ИГ1 несколько поселений Дейр эз-Зора, армия Ирака выбила курдов из провинции Киркук, боевики «Ан-Нусры» напали на КПП САА в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают САА в Хомсе и Хаме, обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наступают на позиции боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ зачищают от ИГ окрестности Эль-Карьятейна, противостоят «Тахрир аш-Шам» на востоке Хамы.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре, ведет бои с ССА в Дамаске.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с ИГ в Дамаске.

Курды: зачистили от ИГ несколько поселений Дейр эз-Зора.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций боевиков в районе Кафр Батны. Об этом сообщает военный источник в Telegram (@SRNN2011). Также столкновения между правительственными войсками и радикальными группировками продолжаются в районе ферм Бейт Джинн. Telegram-канал (@SRNN2011) передает, что боевики отбили атаку сирийской армии на свои позиции.

В районе города Тадамун продолжаются столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и «Исламским государством»1. Об этом сообщает военный источник в Telegram (@SRNN2011).

Провинция Хомс

В окрестностях города Эль-Карьятейн продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами ИГИЛ1. Ранее сообщалось, что войска Башара Асада при поддержке ВКС РФ зачистила от радикальных исламистов несколько высот вокруг стратегического населенного пункта. Теряя позиции террористы «Исламского государства» прибегают к атакам смертников. О ходе противостояния пишет военный Telegram-канал (@SRNN2011).

Подконтрольное ИГИЛ информационное агентство «Аль-Амак» сообщает о боях между террористами ИГ и сирийской армией в районе Хамимы.

Провинция Дейр эз-Зор

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) установили контроль над несколькими поселениями к северу от города Ас-Сувар. По данным военного источника в социальной сети Twitter (@CivilWarMap), курдские отряды освободили от ИГИЛ населенные пункты Бавади аль-Джиср, Джасим, Бассатин, Муайджиль, Гурайба и Шейх Хамад.

Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ продвигается в направлении крупнейшего нефтяного месторождения региона Аль-Омар. Кроме того, правительственные войска Сирии при поддержке российской авиации зачистили от террористов ИГИЛ часть промышленной зоны на востоке провинции Дейр эз-Зор.

Провинция Хама

ВВС Сирии совместно с ВКС РФ продолжают наносить удары по зонам дислокации радикалов «Тахрир аш-Шам» и террористов «Исламского государства» на востоке провинции Хама. Военный Telegram-канал (@SRNN2011) передает, что авиация союзников бомбит укрепрайоны исламистских формирований в районе населенного пункта Аль-Халидия.

Также в восточной части региона разворачивается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Тахрир аш-Шам». Сторонники «Джебхат ан-Нусры»1 совершили нападение на КПП правительственной армии в поселении Сафуа. Оппозиционный источник в Telegram (@SRNN2011) пишет, что в результате боев было убито несколько солдат САА. Официально данная информация не подтверждена.

Ирак

Военный источник в провинции Киркук сообщает в своем микроблоге в Twitter (@iraq_day), что в результате боестолкновений с «Пешмергой» армия Ирака взяла под контроль всю территорию региона.

Жители Эрбиля вышли на демонстрацию против угнетения курдского населения правительством Ирака, передает местный источник в социальной сети Facebook (@clairethomas1484). Протестующие срывают флаги Ирака и поддерживающих его Соединенных Штатов со зданий столицы Курдистана.

ВВС международной коалиции нанесли ряд ударов по позициям «Исламского государства» в городе Аль-Каим на западе провинции Анбар. По данным информационного агентства Iraqi News, в результате авианалета сил антитеррористического альянса было нейтрализовано 40 радикалов ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)