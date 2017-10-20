Донбасс: ВСУ за неделю выпустили по территории ДНР почти 1300 снарядов и мин

В Избранное

Донецк, 20 октября. За минувшую неделю подразделения ВСУ 264 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по прифронтовым территориям Донецкой народной республики почти 1300 снарядов и мин. Об этом заявил сегодня заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

По его словам, за прошедшую неделю украинские силовики выпустили по территории республики 1283 снарядов и мин. В ходе обстрелов украинские силовики использовали крупнокалиберную ствольную артиллерию, вооружение танков, БМП и БТР, минометы калибра 120 и 82-мм, а также гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов погибли двое бойцов Вооруженных сил ДНР.