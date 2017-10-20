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Политика
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Донбасс: ВСУ за неделю выпустили по территории ДНР почти 1300 снарядов и мин
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    Донбасс: ВСУ за неделю выпустили по территории ДНР почти 1300 снарядов и мин

    22:22  20 Октября 2017
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    Донбасс: ВСУ за неделю выпустили по территории ДНР почти 1300 снарядов и мин

    Донецк, 20 октября. За минувшую неделю подразделения ВСУ 264 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по прифронтовым территориям Донецкой народной республики почти 1300 снарядов и мин. Об этом заявил сегодня заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

    По его словам, за прошедшую неделю украинские силовики выпустили по территории республики 1283 снарядов и мин. В ходе обстрелов украинские силовики использовали крупнокалиберную ствольную артиллерию, вооружение танков, БМП и БТР, минометы калибра 120 и 82-мм, а также гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов погибли двое бойцов Вооруженных сил ДНР.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #обстрелы #донецк
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