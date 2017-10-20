Новые виды вооружения: чем Россия ответит на «мгновенный глобальный удар» США

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Российская Федерация следит за развитием ядерными державами иных видов вооружения и будет готова создать новые оружейные системы в неядерном исполнении, заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Корреспондент Федерального агентства новостей разбирался, чем Россия сможет ответить на «мгновенный глобальный удар» США.

Глава государства подчеркивает, что западные партнеры РФ развивают высокоточные виды вооружения, которые по своей разрушительной силе приближены к ядерному оружию. Именно по этой причине российской стороне так необходимы новые, высокотехнологичные разработки.

«В нашей стране будут появляться новые системы оружия в неядерном исполнении», — отметил Путин в ходе итоговой пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

К слову, за неделю до выступления российского лидера, американское командование заявило, что США приступили к разработке перспективных комплексов, способных нанести «мгновенный глобальный удар». Сама концепция такой атаки подразумевает нанесение максимального ущерба гражданской и военной инфраструктуре противника неядерными средствами в предельно сжатые сроки. По замыслу аналитиков Пентагона, противник просто не успеет адекватно ответить на агрессию.

Для претворения в жизнь этой концепции в Соединенных Штатах предлагают использовать три вида вооружения: неядерные боевые блоки уже состоящих на вооружении межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковые крылатые ракеты и кинетическое оружие. Последнее выглядит как вольфрамовые стержни длиной 5−10 м, их предлагается сбрасывать с орбиты. Мощность удара таких стержней о землю будет равняться взрыву 10−12 тонн тротила, чего будет достаточно для «вскрытия» пусковых шахт российских МБР.

Чем ответит Россия?

Российская Федерация не скрывает, что несколько конструкторских бюро (пока, правда, не сообщается каких именно) ведут разработку перспективных вооружений повышенной мощности. Одним из вариантов такого оружия могут стать межконтинентальные ракеты с неядерными боевыми блоками. Еще в 2012 году командующий РВСН Сергей Каракаев подчеркивал, что мощная жидкостная межконтинентальная ракета «позволила бы реализовать и такие возможности, как создание стратегического высокоточного оружия с практически глобальной досягаемостью».

Однако с реализацией этой идеи могут быть проблемы — точность таких снарядов далека от идеальной. Например, коэффициент отклонения боеголовки ракеты Р-36М2 «Воевода» составляет 220 метров, что просто неприемлемо для новых, неядерных типов вооружения.

Еще одной разработкой российского военного гения является гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон-М», которая, как заявляют разработчики, способна развивать скорость в 6 Махов или 7350 километров в час. Правда, пока такие ракеты испытываются только для ВМФ России, но многие военные эксперты не видят проблем в том, чтобы создать ее многоцелевую версию.

Если же говорить об оружии на новых физических принципах, то тут стоило бы отдельно выделить лазерное вооружение. Правда, пока его нельзя использовать, так как оно не способно наносить какой-либо серьезный урон военной технике вероятного противника. Лазерные системы подошли бы больше для нужд противовоздушной и противоракетной обороны.

Рельсотрон или электромагнитный ускоритель масс — еще один пример перспективного вооружения, которое может прийти на замену ЯО. Рельсотрон разгоняет токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих с помощью силы Ампера. К слову, болванка, выпущенная такой пушкой, способна развивать немыслимые по меркам простой артиллерии скорости, что очень положительно сказывается на пробивной силе.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сообщал, что в России уже давно ведутся работы по созданию электромагнитной пушки. Изначально ее предполагалось использовать в ВКС РФ и в космосе, для выведения на орбиту полезных грузов. Однако если технология будет улучшена и российским ученым удастся решить проблему с элементами питания для такого оружия (пока нет мобильных и малогабаритных источников), в будущем оно может быть установлено на любые виды российской военной техники, вплоть до боевых спутников.