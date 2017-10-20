Бразильский школьник открыл стрельбу по одноклассникам из-за издевательств

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Москва, 20 октября. Подросток начал стрельбу в школе в бразильском городе Гояния. В результате погибли двое детей, сообщает портал Infobae.

Еще семь человек получили ранения. По предварительным данным, стрельбу устроил 13-летний школьник. Мальчик принес в школу оружие своих родителей, которые работают в военной полиции.

По словам полковника военной полиции Анесио Барбосы, школьник страдал от издевательств со стороны сверстников. В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.