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Бразильский школьник открыл стрельбу по одноклассникам из-за издевательств
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    Бразильский школьник открыл стрельбу по одноклассникам из-за издевательств

    21:31  20 Октября 2017
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    Бразильский школьник открыл стрельбу по одноклассникам из-за издевательств

    Москва, 20 октября. Подросток начал стрельбу в школе в бразильском городе Гояния. В результате погибли двое детей, сообщает портал Infobae.

    Еще семь человек получили ранения. По предварительным данным, стрельбу устроил 13-летний школьник. Мальчик принес в школу оружие своих родителей, которые работают в военной полиции.

    По словам полковника военной полиции Анесио Барбосы, школьник страдал от издевательств со стороны сверстников. В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

    Автор: Алексей Громов
    #стрельба #бразилия #школьник
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