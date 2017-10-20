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Политика
Захарова призвала мировое сообщество предотвратить «языковой расизм» на Украине
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    Захарова призвала мировое сообщество предотвратить «языковой расизм» на Украине

    21:14  20 Октября 2017
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    Захарова призвала мировое сообщество предотвратить «языковой расизм» на Украине

    Москва, 20 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос СМИ о преференциях, которые могут быть предоставлены языкам Европейского Союза в скандальном украинском законе «Об образовании».

    Закон уже «прославился» на весь мир своим дискриминационным характером. Появившая в СМИ информация о льготах для языков Европейского союза вызывает тревогу, — отметила Захарова.

    Она подчеркнула, что такой подход является дискриминационным по отношению к миллионам украинцев, которые на протяжении многих веков используют русский язык в своей повседневности.

    «Это проявления расизма и дискриминации. Киев лишь усугубил положение»,  — подчеркнула дипломат.

    Ранее сообщалось о запрете преподавания на русском языке в школах.

    Автор: Сергей Свазовский
    #украина #захарова #мид рф #русский язык #закон об образовании
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