Захарова призвала мировое сообщество предотвратить «языковой расизм» на Украине

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Москва, 20 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос СМИ о преференциях, которые могут быть предоставлены языкам Европейского Союза в скандальном украинском законе «Об образовании».

Закон уже «прославился» на весь мир своим дискриминационным характером. Появившая в СМИ информация о льготах для языков Европейского союза вызывает тревогу, — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что такой подход является дискриминационным по отношению к миллионам украинцев, которые на протяжении многих веков используют русский язык в своей повседневности.

«Это проявления расизма и дискриминации. Киев лишь усугубил положение», — подчеркнула дипломат.

Ранее сообщалось о запрете преподавания на русском языке в школах.