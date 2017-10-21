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Сирия новости 21 октября 07.00: свыше ста боевиков сдались САА в Хомсе; ВС Ирака продвигаются к Эрбилю
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    Сирия новости 21 октября 07.00: свыше ста боевиков сдались САА в Хомсе; ВС Ирака продвигаются к Эрбилю

    7:00  21 Октября 2017
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    Сирия новости 21 октября 07.00: свыше ста боевиков сдались САА в Хомсе; ВС Ирака продвигаются к Эрбилю

    Сирия, 21 октября. Свыше ста боевиков сдались САА Хомсе; ВС Ирака продвигаются к Эрбилю; «Хайят Тахрир аш-Шам» пытается вернуть контроль над территориями, захваченными ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская армия (САА) и союзные силы: закончили зачистку и разминирование освобожденных территорий в районе города Аль-Маядин.

    «Исламское государство»: вынудило «Хайят Тахрир аш-Шам» отложить наступление на Эш-Шакусия в Хаме.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: укрепил свои позиции в Алеппо.

    ВС Ирака: захватили артиллерийскую батарею, большое количество минометов и РСЗО «Град» на территории Иракского Курдистана.

    Сирия новости 21 октября 07.00: свыше ста боевиков сдались САА в Хомсе; ВС Ирака продвигаются к Эрбилю

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 21 октября 07.00: свыше ста боевиков сдались САА в Хомсе; ВС Ирака продвигаются к Эрбилю

    Как сообщает источник в Twitter (@SRNN2011), террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжает усиливать свои позиции на западе провинции. Боевики для ремонта и восстановления своих укреплений доставили со склада исламистов в населенном пункте Хмарим на пункт террористов в Эль-Эс строительные материалы. Параллельно с этим, боевики, по информации источника в Telegram (@ Ebaa_Agency), строят и укрепляют позиции и блокпосты в населенном пункте Маарет-эль-Артик.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 21 октября 07.00: свыше ста боевиков сдались САА в Хомсе; ВС Ирака продвигаются к Эрбилю

    Все больше боевиков группировок так называемой «умеренной» оппозиции прекращает участвовать в боевых действий против правительства Башара Асада и возвращается к мирной жизни. По сообщениям информационного агентства SANA, в провинции группа из 105 боевиков сдались властям и нормализовали свой статус. Отмечается, что в группу боевиков входили жители населенных пунктов Тельбиса и Ар-Растан.

    Напомним, что процесс нормализации статуса населения проводится по указу президента Сирии Башара Асада. Пройти эту процедуру могут даже те, кто непосредственно воевал против сирийских правительственных войск. Нормализовать статус можно только один раз. При этом бывший боевик в обмен на гарантированную президентом амнистию обязуется больше не принимать участие в вооруженных бандформированиях. По имеющейся информации, на текущий момент уже более 20 тысяч человек нормализовали свой статус. Российский Центр по примирению враждующих сторон активно способствуют этому процессу, выступая посредниками между оппозицией и центральной властью САР.

    В результате взрыва смертника «Исламского государства» в Карьятейне погибли пять военнослужащих, включая полковника армии правительства Сирии, сообщает пользователь Twitter @IvanSidorenko1.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 21 октября 07.00: свыше ста боевиков сдались САА в Хомсе; ВС Ирака продвигаются к Эрбилю

    Западные журналисты посетили административный центр провинции, сообщает сирийское информационное агентство SANA. В Дейр эз-Зор прибыла группа из 15 представителей СМИ США и Европы для того, чтобы ознакомиться с ситуацией после деблокирования города. Губернатор провинции Мухаммад Ибрагим Самра рассказал журналистам о том, как сирийское правительство способствует нормализации мирной жизни в городах провинции.

    По информации источника в Twitter (@d0c79ca040ce4b3), сирийская армия закончили зачистку и разминирование освобожденных территорий в районе города Аль-Маядин.

    Как сообщает источник в Telegram (@mohammedelgizawey), боевики «Исламского государства» продолжают оказывать упорное сопротивление, действуя небольшими мобильными отрядами. Причем наиболее ожесточенные бои ожидаются в населенных пунктах Эль-Кишма и Эс-Саяль.

    Сообщается, что террористы «Исламского государства» бегут с месторождений Аль-Омар в связи с наступлением армии правительства Сирии, передает пользователь Twitter @southfronteng.

    Провинция Хама

    Сирия новости 21 октября 07.00: свыше ста боевиков сдались САА в Хомсе; ВС Ирака продвигаются к Эрбилю

    На северо-востоке Хама не прекращаются боестолкновения между двумя главными террористическими группировками в Сирии «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламское государство». По сообщениям источника в Twitter (@alhashd_Media), «Хайят Тахрир аш-Шам» пытается вернуть под свой контроль ранее захваченные «Исламским государством»1 территории в районе населенных пунктов Абу-Ляффи, Расм-Шом-эль-Хава, Мшерфет-Удан, Абу-Эль-Гарр и Умм-Мьяль.

    Если верить сведениям источника в Telegram (@NRVR11),  основные бои происходят на восточных окраинах населенного пункта Рахаджан. Боевики «Исламского государства» вынудили своих противников отложить готовящееся наступление в направлении населенного пункта Эш-Шакусия. Боевики ИГ также пытаются нарушить снабжение «Хайят Тахрир аш-Шам», минируя дороги в районе Рахаджана.

    Боевики «Тахрир аш-Шам» атаковали армию правительства Сирии в районе населенного пункта Салим, отрезав армию на трассе Хомс – Саламия, сказано в Twitter @QalaatAlMudiq.

    Ирак

    Сирия новости 21 октября 07.00: свыше ста боевиков сдались САА в Хомсе; ВС Ирака продвигаются к Эрбилю

    Как сообщает Тelegram-канал @directorate4, иракские войска перешли к решительным действиям на территории Иракского Курдистана. В настоящее время боестолкновения правительственных сил с отрядами курдской пешмерги идут в 30 километрах от Эрбиля, столицы курдов. Кроме ключевых населенных пунктов ВС Ирака и «Хашд аш-Шааби» пытаются захватить военные объекты, чтобы не допустить находящегося на них оружия курдскими формированиями. Сообщается, что иракские  военные уже захватили артиллерийскую батарею, большое количество минометов и РСЗО «Град».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #хама #игил #курды #ирак #саа #дейр эз-зор #аль-маядин #джебхат ан-нусра #хомс #иракский курдистан #эрбиль #хайят тахрир аш-шам
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    Сирия новости 21 октября 07.00: свыше ста боевиков сдались САА в Хомсе; ВС Ирака продвигаются к Эрбилю
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