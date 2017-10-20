За идею исключить Россию из Совбеза ООН предложили дать Шнобелевскую премию

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Москва, 20 октября. Французский историк Антуан Арьяковски предложил лишить Россию членства в Совете Безопасности ООН, «чтобы она начала подчиняться международному праву». Об этом Арьяковски пишет в своей статье для французской газеты Ouest-France. В России за такую идею предложили дать Шнобелевскую премию.

Арьяковски напомнил, что на Генеральной ассамблее ООН, которая проходила в конце сентября, стало окончательно понятно, что организация нуждается в реформах.

По его словам,в ходе Ассамблеи президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Совет Безопасности ООН за то, что его решения зависят от позиции сильных государств. А президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в несоответствии статусу постоянного члена Совбеза ООН.

«Чтобы Россия стала подчиняться международному праву, необходимо изменить нынешний баланс сил между ней и демократическим миром», — пишет Арьяковски.

Для этого французский историк предлагает сделать так, чтобы членство в Совете Безопасности ООН считалось не гарантией, а исторически сложившейся ответственностью, а если страна плохо выполняет свои обязательства, ее могли бы исключить из Совбеза с помощью Ассамблеи.

В России идея Арьяковски была воспринята негативно. Россияне, комментируя новость в социальных сетях, напомнили, кто и при каких обстоятельствах учредил в Совет Безопасности ООН.

«А этот горе-историк случаем не забыл историю? Если у него плохо с памятью, то я напомню, что Россия стала Учредителем и одним из 5 постоянных членов Совбеза ООН по результатам второй мировой войны в которой Франция позорно сдалась Гитлеру... Я повторяю – Позорно», - пишет Olive Leaf.

«5 постоянных то договариваются со «страшным скрипом», а тут хотят устроить «восточный базар» пысы сталин настоял на том, чтобы Франция тоже участвовала как страна победительница на подписании акта о капитуляции фашистской германии. неблагодарная лягушка нас теперь и клеймит во всех грехах не было бы вас в Совбезе ООН», — пишет Blue Dice.

«Наоборот, им восточный базар не нужен, им нужно чтобы все в едином порыве поддерживали США», — отвечает ему Gold Glasses.

«Какие гениальные и глубокие мысли. чувствуется — «эксперд» в пятом поколении. Какая высокая терминология: международное право, Россия и весь остальной демократический мир... А классификация сообществ в России и их раздел на Университетскую и Интеллектуальную. Даа, да, да это шнобелевская премия минимум. Браво», — отмечает Валера Милашевский.

«Антуан Арьяковски. Видение ООН как клуба «исключительных». Этакая G7. Хотим — включаем, хотим исключаем.. Себя видит только со стороны тумблера, «историк». Почитай Тарле для начала», — пишет пользователь под ником Дед Тхултху.