Задержанного в Испании по запросу США программиста Левашова заочно арестовали в РФ

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Москва, 20 октября. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о заключении под стражу российского программиста Петра Левашова, экстрадицию которого в США одобрил накануне национальный суд Испании. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

В Соединенных Штатах Левашева подозревают в совершении преступлений в сфере кибербезопасности. В частности, ему инкриминируют незаконное присвоение денежных средств и кража персональных данных.

Программист был задержан в Барселоне, где отдыхал вместе с семьей. Национальный суд Испании счел возможной экстрадицию Левашова в США.

В свою очередь, прокуратура РФ подозревает его в распространении вредоносной программы, получение неправомерного доступа к информации медицинского учреждения с корыстными мотивами, уточняет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что суд Испании одобрил выдачу Левашова Соединенным Штатам.