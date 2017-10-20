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Технологии
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Россия
Задержанного в Испании по запросу США программиста Левашова заочно арестовали в РФ
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    Задержанного в Испании по запросу США программиста Левашова заочно арестовали в РФ

    20:51  20 Октября 2017
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    Задержанного в Испании по запросу США программиста Левашова заочно арестовали в РФ

    Москва, 20 октября. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о заключении под стражу российского программиста Петра Левашова, экстрадицию которого в США одобрил накануне национальный суд Испании. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

    В Соединенных Штатах Левашева подозревают в совершении преступлений в сфере кибербезопасности. В частности, ему инкриминируют незаконное присвоение денежных средств и кража персональных данных.

    Программист был задержан в Барселоне, где отдыхал вместе с семьей. Национальный суд Испании счел возможной экстрадицию Левашова в США.

    В свою очередь, прокуратура РФ подозревает его в распространении вредоносной программы, получение неправомерного доступа к информации медицинского учреждения с корыстными мотивами, уточняет РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что суд Испании одобрил выдачу Левашова Соединенным Штатам.

    Автор: Сергей Свазовский
    #арест #генпрокуратура #левашов #программист #заочный арест
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