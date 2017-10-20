В КНДР рассказали о «ядерном футболе» Трампа в ответ на критику испытаний

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Москва, 20 октября. Президент США Дональд Трамп играет в «ядерный футбол», заявил представитель департамента Северной Америки МИД КНДР Нам Хек Зен в ходе Московской конференции по нераспространению.

«Он имеет в своем распоряжении тысячи атомных бомб, и он в силах уничтожить весь сегодняшний мир», — заявил представитель Северной Кореи.

Он также отметил, что «ядерная триада США всегда нацелена на КНДР». Из-за этого Пхеньян каждый раз лишь убеждается в том, что разработка ядерного оружия в стране была правильным решением, передает агентство РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что силы КНДР направлены на оборону, поэтому ядерные испытания, которые периодически проводятся, не должны подвергаться критике со стороны.

По словам Хек Зена, Вашингтон устроил «ядерный шантаж» его стране. Поэтому не стоит даже начинать разговор о ратификации ДВЗЯИ со стороны Северной Кореи.