Сирия сегодня: Тиллерсон анонсировал «новый этап» коалиционных усилий в САР, генерал Захреддин похоронен в Эс-Сувейде

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Сирия, 20 октября. Ракка освобождена, на очереди «политический переход» — страны коалиции нашли новое оправдание своему незаконному присутствию в САР. Похороны генерала, три года оборонявшего Дейр эз-Зор от ИГ1 (запрещено в РФ), прошли в Эс-Сувейде. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

«Новый этап»

Международная антитеррористическая коалиция, собранная под эгидой США, не собирается оставлять Сирию даже после поражения «Исламского государства»1 в Ракке.

Так, к примеру, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что освобождение Ракки знаменует собой «начала нового этапа сирийского конфликта». Конечно, курды и другие союзники американцев продолжат борьбу с силами самопровозглашенного халифата на земле. Тем не менее, по крайней мере по словам Тиллерсона, сам Вашингтон планирует сосредоточиться на продвижение в САР усилий дипломатического характера под руководством ООН.

Схожую позицию озвучил и президент Франции Эммануэль Макрон. Падение Ракки — не означает конец боевых действий против ИГ, заявил он. Французские вооруженные силы, действующие в составе коалиции, продолжат бороться с международным терроризмом на территории Сирии. После этого Макрон повторил позицию Тиллерсона по части дипломатического урегулирования.

«Обсуждаемый политический переход сейчас важен как никогда», — отметил он.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль также назвал освобождение сирийской Ракки от боевиков важным шагом в борьбе с терроризмом. Он придерживается общей линии «партии». Победа в войне против терроризма еще далеко, а значит, коалиции рано уходить из Сирии, заявил Габриэль.

В ближайшее время министр обороны Франции Флоранс Парлии и глава Пентагона Джеймс Мэттис встретятся, чтобы обсудить будущее коалиционных усилий в Сирии. Перед встречей министр Парли повторила тезисы своего президента.

«Мы совершенно уверены, что эта страна нуждается в политическом урегулировании и пока его нет. Это, вероятно, будет ключевой темой обсуждений с генералом Мэттисом, поскольку нам нужно найти общее видение того, что дальше, что будет дальше с коалицией, если она будет меняться, то, что это будет означать», — заявила она.

Похороны генерала

В Эс-Сувейде состоялись торжественные похороны генерала Иссама Захреддина, три года оборонявшего Дейр эз-Зор от террористов ИГ и погибшего вскоре после того, как городу прорвались правительственные войска и ВКС РФ. Эс-Сувейда, административный центр одноименной провинции, по совместительству является малой родиной покойного. По сообщению новостного агентства SANA, проводить Захреддина в последний путь вышло практически все население города.

Химическое оружие

Ранее США признали, что у террористов есть химическое оружие. Сенатор Франц Клинцевиц, первый зампред комитета по обороне СФ РФ, прокомментировал сообщение американского дипломатического ведомства.

В общем и целом, сенатор считает признание Вашингтона несколько лицемерным. Клинцевич напомнил, что США сами взрастили сирийский терроризм, а потому не им удивляться, что химоружие было обнаружено в руках «Джебхат ан-Нусры»1 и «Хайят Тахрир аш-Шам» (группировки, запрещенные в РФ).

«Это же не секрет, что делают американцы, кто на самом деле использует химическое оружие, кто их снабжает, кто руководит вообще процессом террористической организации, военной кампании... Терроризм взрастили Соединенные Штаты и не брезгуют никакими методами, в том числе с применением химического оружия», — привел свою точку зрения сенатор.

1 Организация запрещена на территории РФ.