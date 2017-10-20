СК РФ назвал две основные версии смерти актера Марьянова

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Москва, 20 октября. СК РФ рассматривает две основные версии смерти известного российского актера Дмитрия Марьянова. Одна из них — несвоевременное оказание медицинской помощи.

Вторая версия — оказание услуг центром «Феникс», не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья человека, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Евгения Кирюшина.

В ходе расследования гибели Марьянова будет проведена судебно-медицинская экспертиза, а также изъята вся документация, связанная с оказанием медицинских услуг умирающему актеру, в том числе записи разговора с сотрудниками скорой помощи.

Напомним, что 48-летний Дмитрий Марьянов скончался в воскресенье, 15 октября. Во время отдыха с друзьями в подмосковной Лобне ему стало плохо. Мужчина потерял сознание и умер по дороге в больницу.

По факту смерти актера было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».