Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Новые виды вооружения: чем Россия ответит на «мгновенный глобальный удар» США
Общество
СК РФ назвал две основные версии смерти актера Марьянова
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СК РФ назвал две основные версии смерти актера Марьянова

    20:16  20 Октября 2017
    176

    СК РФ назвал две основные версии смерти актера Марьянова

    Москва, 20 октября. СК РФ рассматривает две основные версии смерти известного российского актера Дмитрия Марьянова. Одна из них — несвоевременное оказание медицинской помощи.

    Вторая версия — оказание услуг центром «Феникс», не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья человека, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Евгения Кирюшина.

    В ходе расследования гибели Марьянова будет проведена судебно-медицинская экспертиза, а также изъята вся документация, связанная с оказанием медицинских услуг умирающему актеру, в том числе записи разговора с сотрудниками скорой помощи.

    Напомним, что 48-летний Дмитрий Марьянов скончался в воскресенье, 15 октября. Во время отдыха с друзьями в подмосковной Лобне ему стало плохо. Мужчина потерял сознание и умер по дороге в больницу.

    По факту смерти актера было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

    Автор: Дима Оленин
    #кино #марьянов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        СК РФ назвал две основные версии смерти актера Марьянова

        СК РФ назвал две основные версии смерти актера Марьянова

        20:16   20 Октября 2017
        175
        В Киеве митингующие готовы штурмовать полицейские баррикады

        В Киеве митингующие готовы штурмовать полицейские баррикады

        17:00   20 Октября 2017
        5433
        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        13:53   20 Октября 2017
        596
        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        11:21   20 Октября 2017
        7514