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Происшествия
Суд арестовал предполагаемого лидера ячейки ИГ в Петербурге
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого лидера ячейки ИГ в Петербурге
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    Суд арестовал предполагаемого лидера ячейки ИГ в Петербурге

    20:04  20 Октября 2017
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    Суд арестовал предполагаемого лидера ячейки ИГ в Петербурге

    Санкт-Петербург, 20 октября. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал руководителя ячейки запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1, который занимался вербовкой боевиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    «Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фархода Назарова», — говорится в сообщении.

    Напомним, 19 октября в городе Кингисепп Ленинградской области правоохранители задержали гражданина Таджикистана 1984 года рождения, который руководил законспирированной ячейкой ИГ1. В тот же день в Петербурге был задержан гражданин 1989 года рождения, который был завербован для выезда в лагерь подготовки ИГ1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #суд #иг #террористы #петербург
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