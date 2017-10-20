Суд арестовал предполагаемого лидера ячейки ИГ в Петербурге

В Избранное

Санкт-Петербург, 20 октября. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал руководителя ячейки запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1, который занимался вербовкой боевиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фархода Назарова», — говорится в сообщении.

Напомним, 19 октября в городе Кингисепп Ленинградской области правоохранители задержали гражданина Таджикистана 1984 года рождения, который руководил законспирированной ячейкой ИГ1. В тот же день в Петербурге был задержан гражданин 1989 года рождения, который был завербован для выезда в лагерь подготовки ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.