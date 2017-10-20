Дания готовит новые препятствия для «Северного потока-2»

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Москва, 20 октября. Копенгаген попытается помешать строительству «Северного потока-2», несмотря на все соглашения, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Сейчас Дания готовит законопроект, который может быть принят в начале 2018 года. Он введет нормы, что строительство трубопроводов в территориальных водах страны нужно рассматривать не только с точки зрения экологии, но также на соответствие экономическим и национальным интересам Дании», — цитирует слова эксперта издание «Экономика сегодня».

Таким образом, разрешение на строительство «Северного потока-2» должны будут дать не только экологи, но и МИД, а также Минобороны Дании.

Ожидается, что новый проект поможет Копенгагену заблокировать российский проект. Однако здесь есть несколько нюансов, отмечает Юшков. По его словам, новые законы нельзя применять к ранее поданным заявкам. Кроме того, Дании придется доказать, что «Северный поток-2» вредит национальным интересам страны.

В частности, Дании придется объяснить, почему первый «Северный поток» построить разрешили, а второй неожиданно стал опасен. Ведь «Газпром» планирует прокладывать новую «трубу» согласно тем же требованиям, по которым строил предыдущую, добавляет эксперт.