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Происшествия
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Происшествия
Виновницу ДТП с пятью погибшими в Харькове отправили под арест
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    Виновницу ДТП с пятью погибшими в Харькове отправили под арест

    19:28  20 Октября 2017  /обновлено: 19:29  20 Октября 2017
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    Виновницу ДТП с пятью погибшими в Харькове отправили под арест

    Харьков, 20 октября. Киевский районный суд Харькова арестовал на два месяца подозреваемую в совершении наезда на группу пешеходов в центре города Елену Зайцеву, передает RT.

     «Суд избирает меру пресечения сроком на 60 суток до 16 декабря 2017 года включительно», — заявила судья Светлана Муратова.

    Напомним, 18 октября на одной из центральных улиц Харькова произошло ДТП. Внедорожник Lexus RX 350, за рулем которого находилась 20-летняя Алена Зайцева, врезался в другое авто и протаранил группу пешеходов на тротуаре. В результате инцидента пять человек скончались на месте, еще шестеро попали в больницу. По данным следствия в крови Елены Зайцевой были обнаружены опиаты.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #дтп #харьков
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