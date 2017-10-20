Виновницу ДТП с пятью погибшими в Харькове отправили под арест

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Харьков, 20 октября. Киевский районный суд Харькова арестовал на два месяца подозреваемую в совершении наезда на группу пешеходов в центре города Елену Зайцеву, передает RT.

«Суд избирает меру пресечения сроком на 60 суток до 16 декабря 2017 года включительно», — заявила судья Светлана Муратова.

Напомним, 18 октября на одной из центральных улиц Харькова произошло ДТП. Внедорожник Lexus RX 350, за рулем которого находилась 20-летняя Алена Зайцева, врезался в другое авто и протаранил группу пешеходов на тротуаре. В результате инцидента пять человек скончались на месте, еще шестеро попали в больницу. По данным следствия в крови Елены Зайцевой были обнаружены опиаты.