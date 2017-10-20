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Клинцевич прокомментировал признание США о химоружии террористов в Сирии
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    Клинцевич прокомментировал признание США о химоружии террористов в Сирии

    19:46  20 Октября 2017  /обновлено: 19:48  20 Октября 2017
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    Клинцевич прокомментировал признание США о химоружии террористов в Сирии

    Москва, 20 октября. США «взрастили» в Сирии терроризм и готовы к любым провокациям, в том числе с применением химического оружия. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич в эфире телеканала «Россия 24».

    Ранее Госдепартамент США впервые признал факт использования химического оружия в Сирии террористами группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которые связаны с «Джебхат ан-Нусрой»1 (террористические организации запрещены в РФ).

    «Это же не секрет,... что делают американцы, кто на самом деле использует химическое оружие, кто их снабжает, кто руководит вообще процессом террористической организации, военной кампании... Терроризм взрастили Соединенные Штаты и не брезгуют никакими методами, в том числе с применением химического оружия», — сказал Клинцевич.

    Он также добавил, что признание США применения террористами химоружия снимает с Дамаска все обвинения и подозрения, а также подтверждает, что Россия занимает на Ближнем Востоке предельно честную позицию.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #террористы #клинцевич #химическое оружие
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