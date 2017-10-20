Сирия: в провинции Эс-Сувейда в последний путь проводили генерала Иссама Захреддина

В Избранное

Сувейда, 20 октября. В провинции Эс-Сувейда в последний путь проводили легендарного сирийского генерала Захреддина, погибшего в Дейр эз-Зоре.

Провожать в последний путь генерал-майора Иссама Захреддина вышло практически все население его родного города Сувейда. Многие сослуживцы Захреддина также приехали на похороны. По городу прошла многочисленная процессия, сообщает сирийское информационное агентство «САНА».

Генерал-майор Иссам Захреддин получил известность в ходе освободительной операции восточной части крупнейшего города Сирии — Алеппо. Он командовал элитными отрядами на самых сложных участках фронта.

После того, как сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила Алеппо, Захреддин получил новое назначение и был направлен в город Дейр эз-Зор, осажденный боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Гарнизон города противостоял террористам вплоть до прибытия САА и ВКС РФ, которые деблокировали населенный пункт.

Иссам Захреддин погиб во время выполнения спецоперации на острове Сакр, его автомобиль подорвался на придорожной мине, установленной боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.