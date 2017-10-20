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Сирия: в провинции Эс-Сувейда в последний путь проводили генерала Иссама Захреддина
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    Сирия: в провинции Эс-Сувейда в последний путь проводили генерала Иссама Захреддина

    19:12  20 Октября 2017
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    Сирия: в провинции Эс-Сувейда в последний путь проводили генерала Иссама Захреддина

    Сувейда, 20 октября. В провинции Эс-Сувейда в последний путь проводили легендарного сирийского генерала Захреддина, погибшего в Дейр эз-Зоре.

    Провожать в последний путь генерал-майора Иссама Захреддина вышло практически все население его родного города Сувейда. Многие сослуживцы Захреддина также приехали на похороны. По городу прошла многочисленная процессия, сообщает сирийское информационное агентство «САНА».

    Генерал-майор Иссам Захреддин получил известность в ходе освободительной операции восточной части крупнейшего города Сирии Алеппо. Он командовал элитными отрядами на самых сложных участках фронта.

    После того, как сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила Алеппо, Захреддин получил новое назначение и был направлен в город Дейр эз-Зор, осажденный боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Гарнизон города противостоял террористам вплоть до прибытия САА и ВКС РФ, которые деблокировали населенный пункт.

    Иссам Захреддин погиб во время выполнения спецоперации на острове Сакр, его автомобиль подорвался на придорожной мине, установленной боевиками.

    Сирия: в провинции Эс-Сувейда в последний путь проводили генерала Иссама Захреддина

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дейр эз-зор #сувейда #иссам захреддин
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