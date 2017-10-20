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Финляндия не чувствует угрозы со стороны России
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    Финляндия не чувствует угрозы со стороны России

    19:28  20 Октября 2017  /обновлено: 20:01  20 Октября 2017
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    Финляндия не чувствует угрозы со стороны РФ

    Хельсинки, 20 октября. Министерство иностранных дел Финляндии рассматривает возможность сотрудничества с Россией по вопросам кибербезопасности в рамках Европейского центра по противодействию гибридным угрозам. Соответствующее заявление сделал глава финского МИД Тимо Сойни.

    «Конечно, возможно, это же многонациональный центр. Но он работает независимо от финских властей, и мы не можем диктовать им, с кем сотрудничать и чем заниматься», — заявил он в интервью газете «Коммерсантъ».

    По словам Сойни, Финляндия не чувствует угрозы со стороны РФ. Он также отметил, что открытие центра не связано с угрозами, исходящими от какой-то конкретной страны.

    Финляндия не чувствует угрозы со стороны РФ

    Напомним, что в октябре официально открылся Европейский центр по противодействию гибридным угрозам, который будет заниматься исследованиями, консультациями и организацией встреч по вопросам противостояния «гибридной» войне. Право на членство в этой организации имеют страны-участницы ЕС и НАТО.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #финляндия #кибербезопасность
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