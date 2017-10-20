Финляндия не чувствует угрозы со стороны России

В Избранное

Хельсинки, 20 октября. Министерство иностранных дел Финляндии рассматривает возможность сотрудничества с Россией по вопросам кибербезопасности в рамках Европейского центра по противодействию гибридным угрозам. Соответствующее заявление сделал глава финского МИД Тимо Сойни.

«Конечно, возможно, это же многонациональный центр. Но он работает независимо от финских властей, и мы не можем диктовать им, с кем сотрудничать и чем заниматься», — заявил он в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам Сойни, Финляндия не чувствует угрозы со стороны РФ. Он также отметил, что открытие центра не связано с угрозами, исходящими от какой-то конкретной страны.

Напомним, что в октябре официально открылся Европейский центр по противодействию гибридным угрозам, который будет заниматься исследованиями, консультациями и организацией встреч по вопросам противостояния «гибридной» войне. Право на членство в этой организации имеют страны-участницы ЕС и НАТО.