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США искажают позицию РФ ради продления мандата миссии ООН-ОЗХО — МИД РФ
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    США искажают позицию РФ ради продления мандата миссии ООН-ОЗХО — МИД РФ

    18:58  20 Октября 2017  /обновлено: 19:23  20 Октября 2017
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    США искажают позицию РФ ради продления мандата миссии ООН-ОЗХО — МИД РФ

    Москва, 20 октября. США целенаправленно искажают факты, поставив «телегу впереди лошади», заявили во внешнеполитическом ведомстве России.

    Представитель министерства иностранных дел России Михаил Ульянов заявил, что США всеми силами пытаются добиться продления мандата Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химатак в Сирии (СМР).

    «Американцы в последнее время все чаще удивляют странными телодвижениями, идущими вразрез с устоявшейся и проверенной опытом практикой»,  - подчеркнул Ульянов.

    По мнению дипломата, США пытаются поставить «телегу впереди лошади» при попытке внести на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции о продлении мандата ОЗХО до появления доклада миссии. О деятельности Совместного механизма по расследованию химических атак за последний год мало что известно, подчеркнул Ульянов. За это время СМР предоставил всего один доклад, который носил административно-технический характер. После этого продлевать его мандат, по меньшей мере, не разумно.

    США искажают позицию РФ ради продления мандата миссии ООН-ОЗХО — МИД РФ

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #мид рф #озхо #мандат
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